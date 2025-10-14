Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 24vom 14.10.2025
48 Min.Folge vom 14.10.2025

Nach Max' Tod bei einem Jagdunfall sehen alle in Heidi Mähr die Schuldige. Sie geht zu Martin Reidinger auf Distanz und will wieder nach Wien ziehen. Willy darf mit Oma Herta bei Julia am Jenbacherhof bleiben; Martin Reidinger beantragt seine Adoption. Die schwer zuckerkranke Wirtin Martha Zeggl, die eine Beziehung ihres Sohnes Norbert zu hintertreiben versucht, wird während einer Zaubervorstellung in ihrem Gasthaus umgebracht. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Monika Finotti (Heidi Mähr) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Kristina Bangert (Helga Schuster) Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger) Gerhard Swoboda (Valerio) Dietrich Siegl (Norbert Zeggl) Ingrid Burkhard (Martha Zeggl) Regie: Peter Saemann Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Wolfgang Fuhrmann

