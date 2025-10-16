Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): BeugehaftJetzt kostenlos streamen
In der Scheidungssache Karl gegen Lena Kamper hat Karl Kamper seine Frau systematisch aus Haus und Geschäft gedrängt, bekommt aber von Julia das Sorgerecht für Tochter Therese, da Lena Kamper seit ihrer Arbeitslosigkeit ein Alkoholproblem hat. Theresa, die unter Kampers neuer Lebensgefährtin leidet, und ihre Mutter flüchten in ihrer Verzweiflung zu Arthur Laubach, der sich aus Mitgefühl zu einer strafbaren Handlung hinreißen lässt. Besetzung: Mit Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Bibiana Zeller (Herta Mähr) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Marion Mitterhammer (Elke Torberg) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Robert Meyer (Erich Hackl) Janina Etzelstorfer (Theresa Kamper) Alexander Strobele (Karl Kamper) Herta Schell (Regina Beranek) Heidelinde Teresina (Eva Gruber) u.a. Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
