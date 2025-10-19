Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der Hormonskandal

ORF III
Staffel 1
Folge 14
vom 19.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der Hormonskandal

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Folge 14: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der Hormonskandal

49 Min.Folge vom 19.10.2025

Zuwachs im Bezirksgericht: Mag. Altmann, ein junger Richteramtsanwärter, verstärkt von nun das Team von Julia und ihrer Sekretärin Regina Beranek. Zu tun gibt es gleich von Beginn an genug. Nachdem ein Polizist seltsame Veränderungen an seinem Körper bemerkt hat, beschäftigt ein offensichtlich veritabler Hormonskandal in der gemeindeeigenen Fleischerei Polizei und Gericht. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican

ORF III
