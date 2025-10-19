Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der HormonskandalJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 14: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Der Hormonskandal
49 Min.Folge vom 19.10.2025
Zuwachs im Bezirksgericht: Mag. Altmann, ein junger Richteramtsanwärter, verstärkt von nun das Team von Julia und ihrer Sekretärin Regina Beranek. Zu tun gibt es gleich von Beginn an genug. Nachdem ein Polizist seltsame Veränderungen an seinem Körper bemerkt hat, beschäftigt ein offensichtlich veritabler Hormonskandal in der gemeindeeigenen Fleischerei Polizei und Gericht. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0