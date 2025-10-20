Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Alles vergeblichJetzt kostenlos streamen
Mit großer gemeinsamer Anstrengung haben Julia und Arthur dessen Kanzlei gerettet. Man lebt bescheidener als früher, aber zuversichtlich. Am Gericht beschäftigt Julia ein nicht gerade alltäglicher Fall von Ladendiebstahl. Umso größer ist die Erschütterung, als ein Journalist hinter die kriminellen Machenschaften von Arthurs Konzipient kommt und sie publik macht. Sofort kündigen Arthurs neue Klienten ihre Vollmachten. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
