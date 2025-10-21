Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein NeubeginnJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 5: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein Neubeginn
Arthur zeigt Julia seine neue Kanzlei in einem eher uneleganten Wiener Vorstadtbezirk. Anders als früher muss er sich jetzt auch verstärkt mit dem Straf- und dem Mietrecht auseinandersetzen. Dabei ist ihm Julia eine willkommene und große Hilfe. Besonders ein Fall, bei dem sich eine alte Frau an Arthur wendet, die von ihrem Hausbesitzer aus der Wohnung geekelt werden soll, nimmt immer dramatischere Formen an. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Raffael Weninger (Willy Mähr) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Kristina Bangert (Helga Schuster) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Alexander Pschill (Mag. Altmann) Luise Prasser (Maria Kutschera) Alisin Celen (Kemal) Ernst Konarek (Wirt) Andreas Sobik (Karl Nekula) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick