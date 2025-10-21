Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein Neubeginn

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 21.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein Neubeginn

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein NeubeginnJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Folge 18: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Ein Neubeginn

48 Min.Folge vom 21.10.2025

Arthur zeigt Julia seine neue Kanzlei in einem eher uneleganten Wiener Vorstadtbezirk. Anders als früher muss er sich jetzt auch verstärkt mit dem Straf- und dem Mietrecht auseinandersetzen. Dabei ist ihm Julia eine willkommene und große Hilfe. Besonders ein Fall, bei dem sich eine alte Frau an Arthur wendet, die von ihrem Hausbesitzer aus der Wohnung geekelt werden soll, nimmt immer dramatischere Formen an. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Herta Schell (Regine Beranek) Bibiana Zeller (Hertha Mähr) Raffael Weninger (Willy Mähr) Franz Buchrieser (Bürgermeister Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Kristina Bangert (Helga Schuster) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Alexander Pschill (Mag. Altmann) Luise Prasser (Maria Kutschera) Alisin Celen (Kemal) Ernst Konarek (Wirt) Andreas Sobik (Karl Nekula) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen