Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 3
Folge 25: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): Ungarische Rhapsodie
Julia und Arthur gönnen sich ein Erholungswochenende in einem ungarischen Wellness-Hotel. Dort beobachtet Julia eine Frau, die sie fatal an die flüchtige Millionenbetrügerin Adelheid Sonnleitner erinnert. Deren für den Betrug verurteilter Ex-Mann Hans stößt auf einem Freigang in Retz auf die Spur von Adelheid und taucht nun ebenfalls in Ungarn auf, um von ihr seinen Anteil zu fordern. Aber auch Bürgermeister Reidinger und seine Mitarbeiterin Lena Kamper sind ihr auf den Fersen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Susa Juhasz (Frau Anita) Franz Buchrieser (Reidinger) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Peter Faerber (Albert Roland) Ulrike Beimpold (Adelheid Miklos) Istvan Hirtrling (Sandor Milos) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
