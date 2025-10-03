Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Adoptivsohn Karsten sucht seine leiblichen Eltern

SAT.1Staffel 4Folge 12vom 03.10.2025
Adoptivsohn Karsten sucht seine leiblichen Eltern

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 12: Adoptivsohn Karsten sucht seine leiblichen Eltern

45 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Der 37-jährige Karsten wurde kurz nach seiner Geburt an Pflegeeltern abgegeben. Dass er adoptiert wurde, erfährt er erst mit 17. Er will seitdem das klaffende Loch in seiner Seele füllen, doch die Suche nach seiner Mutter blieb erfolglos. Kann Julia ihm helfen? Christinas leiblicher Vater verließ die Familie kurz nach der Geburt seiner Tochter. Christina sehnt sich nach ihm und hofft, ihn anhand einer Adresse in New York zu finden.

