Folge 6: Krankenschwester Ulrike möchte ihren ehemaligen Pflegling wiedersehen
45 Min.
Krankenschwester Ulrike hat den sehnlichen Wunsch, ihren ehemaligen Pflegling Khulood wiederzusehen. Vor vielen Jahren kam das Mädchen aus dem Jemen mit einer Knochenentzündung zu ihr ins Krankenhaus und wurde von Ulrike gesund gepflegt. Tamara hingegen sucht verzweifelt nach ihrem Bruder James. Als sie noch Kinder waren, nahm der Vater des Jungen ihn mit in die USA. Seither fehlt jede Spur von ihm. Julia begibt sich auf eine schwierige Suche.
