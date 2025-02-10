Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Sieglinde verlor ihre Schwester nach der Scheidung der Eltern aus den Augen

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 10.02.2025
Sieglinde verlor ihre Schwester nach der Scheidung der Eltern aus den Augen

Sieglinde verlor ihre Schwester nach der Scheidung der Eltern aus den AugenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 3: Sieglinde verlor ihre Schwester nach der Scheidung der Eltern aus den Augen

46 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12

Die 69-jährige Sieglinde vermisst ihre Schwester Renate (66) schmerzlich: Seit sich die Eltern 1954 scheiden ließen und Renate beim Vater blieb, hat Sieglinde nichts mehr von ihr gehört. Daher nahm ihre Tochter Kontakt zu Julia Leischik auf, um Renate ausfindig zu machen. Die Suche beginnt in Bayern, doch Julia bringt in Erfahrung, dass sich die Vermisste offenbar im Ausland aufhält. Eine Passagierliste von 1968 liefert einen entscheidenden Hinweis ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen