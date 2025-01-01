Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Eileen: Warum gab ihre Mutter sie zur Adoption frei?

SAT.1Staffel 4Folge 8
Eileen: Warum gab ihre Mutter sie zur Adoption frei?

Folge 8: Eileen: Warum gab ihre Mutter sie zur Adoption frei?

45 Min.Ab 12

Als Eileen (29) 18 Monate alt war, gab ihre Mutter Carmen (49) sie zur Adoption frei. Eileen erfuhr nie, weshalb. Daher will sie ihre Mutter endlich finden. Doch außer ihrem Namen weiß sie kaum etwas über Carmen. Manuela (42) und Michael (41) vermissen ihre Schwester Kirsten (40). Als Baby wurde sie offenbar in ein Heim gegeben und anschließend von einer Familie auf Norderney adoptiert. Die Spurensuche gestaltet sich für Julia schwierig.

