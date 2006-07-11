Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 169

TelenovelaStaffel 12Folge 4vom 11.07.2006
43 Min.Folge vom 11.07.2006Ab 6

Julia bittet Frederik um einen Gefallen und bringt ihn damit in einen erheblichen Gewissenskonflikt. Andreas und Silke beschließen, nun richtig zusammenzuziehen. Jörg bekommt durch Julias Hinweis Besuch von der Polizei. Wird er Daniel ein Alibi für die Tatnacht verschaffen können? Derweil gerät Annabelle im Krankenhaus in eine bedrohliche Situation.

