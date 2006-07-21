Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 12Folge 8vom 21.07.2006
42 Min.Folge vom 21.07.2006Ab 6

Julia ist von ihrem neuen Plan, Daniel zu retten, nicht abzubringen und gefährdet damit ernsthaft ihre Beziehung zu Frederik. Kolja setzt für Charly seinen Abschluss aufs Spiel, woraufhin sie eine wichtige Entscheidung fällt. Niko macht in der Villa eine interessante Entdeckung. Wird er Patrizia darüber informieren? Frederik bittet in seiner Verzweiflung Daniel darum, Julia vor einer großen Dummheit zu bewahren. Kann er sie zur Vernunft bringen?

