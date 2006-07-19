Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 172
43 Min.Folge vom 19.07.2006Ab 6
Frederik traut der neuen Verwandtschaft nicht, doch Julia kann ihn beruhigen. Kolja macht sich große Sorgen um Charlotte. Als Daniel der Mut verlässt, ist Julia bereit, alles zu tun, um ihm ein Alibi zu verschaffen. Der neue Hausgast liefert ihr die entscheidende Idee. Silke und Andreas bekommen noch einmal unliebsamen Besuch. Frederik wird Zeuge, als Julia bei der Polizei eine schockierende Aussage macht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises