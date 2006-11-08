Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 244
43 Min.Folge vom 08.11.2006Ab 6
Frederik ist skeptisch, als er von Patrizias Vorhaben erfährt. Charlotte scheint mit ihrer Kritik an Lilly einen wunden Punkt getroffen zu haben. Hagen muss verärgert feststellen, dass Viktoria und Ben sich näher zu kennen scheinen. Nachdem Ben durch Nina den Job als Geschäftsführer im Lanzino bekommen hat, will er sich jetzt eine Wohnung suchen. Doch als er auf den neuen Besitzer des Lanzinos trifft, zerrinnen seine Pläne schnell.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises