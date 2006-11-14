Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 248

TelenovelaStaffel 17Folge 8vom 14.11.2006
Folge 8: Folge 248

43 Min.Folge vom 14.11.2006Ab 6

Ben absolviert erfolgreich sein Bewerbungsgespräch und wird von Annabelle als Marketingchef von Falkental Porzellan eingestellt. Patrizia zieht zu den Van Weydens ins Gutshaus, um endlich die Beweise für Annabelles Unterschlagungen an sich zu bringen. Bei einem gemeinsamen Essen gerät Ben zwischen die Fronten und sagt Richard deutlich, was er von ihm hält. Ist er damit seinen Job schon wieder los?

