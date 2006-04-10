Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 8Folge 11vom 10.04.2006
43 Min.Folge vom 10.04.2006Ab 6

Annabelle fühlt sich von Werner in die Enge getrieben und spürt, dass sie nun handeln muss. Julia macht sich große Sorgen um Silke, die sich offensichtlich trotz ihrer Schwangerschaft nicht schonen will und überlegt, wie sie Silke entlasten kann. Marie muss erkennen, dass sie doch nicht schwanger ist und Annabelle wird langsam ungeduldig. Tobias schenkt Niko seine teure Münzsammlung, damit dieser sich den Traum von der eigenen Motorradwerkstatt erfüllen kann. Annabelle fasst einen verzweifelten Entschluss, um Werners Pläne zu durchkreuzen.

Telenovela
