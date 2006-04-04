Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 112

TelenovelaStaffel 8Folge 7vom 04.04.2006
Folge 7: Folge 112

43 Min.Folge vom 04.04.2006Ab 6

Julia und Andreas sind sofort zur Stelle, als Silke in der Manufaktur plötzlich zusammenbricht. Als Andreas hört, dass Jörg gegenüber Silke handgreiflich geworden ist, beschließt er, sich Jörg vorzunehmen. Marie glaubt sich endlich am Ziel, sie scheint nun tatsächlich von Daniel schwanger zu sein, ganz zur Freude von Annabelle. Jörg will immer noch nicht akzeptieren, dass Silke ein Kind von ihm erwartet und drängt sie erneut, das Kind nicht zu bekommen.

