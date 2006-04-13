Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 119
43 Min.Folge vom 13.04.2006Ab 6
Julia bewegt sich zunehmend selbstbewusster im Kreis der Gravenbergs, und es gelingt ihr immer öfter, sich gegen Annabelles boshafte Sticheleien zur Wehr zu setzen. Marie ist angesichts der schrecklichen Diagnose am Boden zerstört, doch Annabelle bedrängt sie erneut, Daniel nichts zu verraten. Silke willigt ein, sich noch einmal mit Jörg zu treffen, doch nicht ohne Andreas vorsichtshalber als Bodyguard mitzunehmen. Marie kann die schier ausweglose Situation nicht mehr ertragen und beichtet Werner in einem schwachen Moment, dass sie nie schwanger war.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises