Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins
Mit ihrer außergewöhnlicher Stimme wurde Julie Andrews bereits als Kind bekannt und feierte trotz Lampenfieber erste Erfolge im London der Kriegsjahre. Vom Broadway gelang ihr der Sprung nach Hollywood – mit „Mary Poppins“ gewann sie gleich Oscar und Golden Globe. Der Film von Yves Riou zeichnet mit Fantasie und Leichtigkeit ein facettenreiches Porträt zwischen Glanz, Rückschlägen und dem unverwechselbaren Lachen einer Ikone.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs