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Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins

Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.10.2025
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Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins

Folge 1: Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins

52 Min.Folge vom 05.10.2025

Mit ihrer außergewöhnlicher Stimme wurde Julie Andrews bereits als Kind bekannt und feierte trotz Lampenfieber erste Erfolge im London der Kriegsjahre. Vom Broadway gelang ihr der Sprung nach Hollywood – mit „Mary Poppins“ gewann sie gleich Oscar und Golden Globe. Der Film von Yves Riou zeichnet mit Fantasie und Leichtigkeit ein facettenreiches Porträt zwischen Glanz, Rückschlägen und dem unverwechselbaren Lachen einer Ikone. Bildquelle: ORF/Arte/Zadig Productions/MGM/Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images/

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