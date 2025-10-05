Julie Andrews - Unvergessene Mary PoppinsJetzt kostenlos streamen
Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins
Folge 1: Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins
52 Min.Folge vom 05.10.2025
Mit ihrer außergewöhnlicher Stimme wurde Julie Andrews bereits als Kind bekannt und feierte trotz Lampenfieber erste Erfolge im London der Kriegsjahre. Vom Broadway gelang ihr der Sprung nach Hollywood – mit „Mary Poppins“ gewann sie gleich Oscar und Golden Globe. Der Film von Yves Riou zeichnet mit Fantasie und Leichtigkeit ein facettenreiches Porträt zwischen Glanz, Rückschlägen und dem unverwechselbaren Lachen einer Ikone. Bildquelle: ORF/Arte/Zadig Productions/MGM/Sunset Boulevard/Corbis/Getty Images/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julie Andrews - Unvergessene Mary Poppins
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2