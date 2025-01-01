Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Jungfrau

Rache einer Jungfrau

Folge 103: Rache einer Jungfrau

23 Min.Ab 12

Eine Frau wird grausam ermordet - kurz vor ihrem Tod hat sie Blumen von einem Unbekannten bekommen. Die Kommissare finden heraus, dass sie Kontakt zu einem Callboy hatte, der zunächst bestreitet, die Tote gekannt zu haben. Die Kommissare überprüfen das Umfeld des Mannes und finden heraus, dass auch die Kolleginnen des Opfers seine Dienste in Anspruch genommen haben. Sie folgen der Spur...

