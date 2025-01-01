Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mädchenhändler ohne Gnade

SAT.1Staffel 1Folge 8
Mädchenhändler ohne Gnade

Mädchenhändler ohne GnadeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Mädchenhändler ohne Gnade

23 Min.Ab 12

Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors werden zu einem Baggersee gerufen, in welchem ein Auto gefunden wurde. Während das Wrack von der Wasserwacht geborgen wird, untersucht Kommissar Loors Schleif- und Blutspuren in der Nähe. Kann das Ermittlerduo die Spuren am Tatort richtig deuten und den mysteriösen Fall aufklären?

