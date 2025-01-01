K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Fototerror
23 Min.Ab 12
Auf Nora Fuchs wird ein Mordanschlag verübt. Zuvor hatte sich die erfolgreiche Verlegerin an die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors gewandt, da pikante Fotos von ihr mit einem Angestellten in Umlauf gebracht wurden. Es besteht der Verdacht, dass der Ehemann die Fotos gemacht hat, um die bevorstehende Scheidung zu verhindern. Nachdem dieser auch noch vom Tatort flüchtet, leiten die Kommissare sofort die Fahndung ein ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1