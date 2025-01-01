K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Das Todesmatch
25 Min.Ab 12
Bei den Junioren-Tennismeisterschaften bricht eine junge Spielerin tot auf dem Platz zusammen. Am gleichen Abend wird ihr Trainer unter der Dusche niedergestochen. Der Verdacht fällt auf den Vater des toten Mädchens, der einen Streit mit dem Trainer hatte. Doch während er in Polizeigewahrsam ist, wird der Trainer überfahren und stirbt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1