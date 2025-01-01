Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Bluthochzeit

SAT.1Staffel 1Folge 22
Folge 22: Bluthochzeit

25 Min.Ab 12

Eine junge Braut wird am Hochzeitstag erstochen im Haus ihres Bräutigams aufgefunden. Die Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf den Bruder der Ermordeten: Er hasst seinen künftigen Schwager, fürchtete um die Familienehre. Die Trauzeugin vermutet, dass er seine Schwester im Vollrausch tötete, um die Hochzeit zu verhindern. Die Ermittlungen ergeben, dass die Trauzeugin die Geliebte des künftigen Ehemannes ist ...

