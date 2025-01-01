K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Tödlicher Cocktail
23 Min.Ab 12
Der Barbesitzer David Preiser erstattet im K 11 Anzeige gegen Unbekannt. Er hat einen Drohbrief erhalten und entging nur knapp einem Anschlag. Als Nicole Drawer und Jens Loors seine Table Dance Bar aufsuchen, werden sie Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Preiser und seinem Konkurrenten Raffael Klein. Wie ernst der Drohbrief gemeint war, zeigt sich, als ein Gast stirbt, nachdem er ein Glas Wodka getrunken hatte...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
