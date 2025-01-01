K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 2: Verhängnisvolle Liebe
24 Min.Ab 12
Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K 11 werden von Rechtsanwalt Ingo Lenßen zu einer Kletterhalle gerufen. Das Team von Lenßen & Partner hat den Klettersportler Marc Siegloch im Auftrag seiner Verlobten beschattet. Er wurde verdächtigt, Nike Görlitz, die Tochter seiner Verlobten, erst geschwängert und dann mit einem Abtreibungsmittel getötet zu haben. Die Kommissare finden Marc Siegloch erschossen in der Kletterhalle...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1