K 11 - Kommissare im Einsatz

Verhängnisvolle Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 2
Verhängnisvolle Liebe

Verhängnisvolle LiebeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 2: Verhängnisvolle Liebe

24 Min.Ab 12

Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K 11 werden von Rechtsanwalt Ingo Lenßen zu einer Kletterhalle gerufen. Das Team von Lenßen & Partner hat den Klettersportler Marc Siegloch im Auftrag seiner Verlobten beschattet. Er wurde verdächtigt, Nike Görlitz, die Tochter seiner Verlobten, erst geschwängert und dann mit einem Abtreibungsmittel getötet zu haben. Die Kommissare finden Marc Siegloch erschossen in der Kletterhalle...

