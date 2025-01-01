K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Tödlicher Pornodreh
23 Min.Ab 12
Leichenfund am Pornoset. Der Tote hat ein Doppelleben geführt: Der scheinbar brave BWL-Student war ein gefragter Pornodarsteller. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband verdächtigen die gewalttätige Ex-Freundin und die Filmpartnerin des Pornodarstellers. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann HIV-positiv war. Trotzdem hat er bei den Pornoproduktionen ohne Kondome mit seinen Sexpartnerinnen verkehrt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1