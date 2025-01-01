Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 107
Tödliches Geheimnis

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Tödliches Geheimnis

23 Min.Ab 12

Nachdem ein Promi-Arzt auf grausame Weise ermordet wird, führt die erste Spur zu einem bekannten Schlagersänger, der bei ihm eine Entziehungskur gemacht hat. Kurz vor dem Mord erschienen Details über seine Alkoholsucht in der Presse. Der Sänger ist überzeugt, dass der Arzt seine Krankenakte an einen Journalisten verkauft hat. Ist der für seine Wutausbrüche bekannte Mann schuldig an dem Mord?

