K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Der Mörderbusen
23 Min.Ab 12
Eine junge Friseurin wird überfallen und sagt aus, dass sie seit ihrer Brustvergrößerung diversen Belästigungen ausgesetzt ist. Zu dem ist die Operation missglückt; der Busen viel zu groß geraten. Zunächst gerät einer ihrer Kunden unter Verdacht. Doch dann stellt sich heraus, dass hinter der missglückten Brust-OP weit mehr steckt als zunächst vermutet...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
