K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Brennende Eifersucht
23 Min.Ab 12
In einem abgebrannten Haus wird der verkohlte und verstümmelte Körper einer Prostituierten gefunden. Die Spur führt Rietz und Naseband zu ihrem Zuhälter - er ist vorbestraft und äußerst gewaltbereit. Außerdem trägt er eine verräterische Brandwunde am Arm. Schickte er das Mädchen in das tödliche Feuer?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1