K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Abgezockt im Ehebett
23 Min.Ab 12
Im Haus eines reichen Bankiers wurde wertvoller Schmuck gestohlen - der Ehemann verdächtigt den Liebhaber seiner Frau, ihren Masseur. Die Kommissare nehmen die Fahndung auf, doch der Mann scheint wie vom Erdboden verschwunden. Da geschieht der nächste Einbruch - diesmal mit Todesfolge: Der Hausbesitzer muss die Einbrecher überrascht haben...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
