K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Tödlicher Autobahnraser
23 Min.Ab 12
Ein bekannter Promi-Arzt provoziert mit seinem Porsche einen Unfall, bei dem eine junge Familie getötet wird. Nur die Ehefrau überlebt schwer verletzt - der Arzt wird lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Rietz und Naseband werden Zeugen, wie die Witwe nach dem Urteil auf den Arzt losgeht und Rache schwört. Einen Tag später wird der Arzt tot in seiner Praxis gefunden...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1