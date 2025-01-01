Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Autobahnraser

SAT.1Staffel 1Folge 116
Folge 116: Tödlicher Autobahnraser

23 Min.Ab 12

Ein bekannter Promi-Arzt provoziert mit seinem Porsche einen Unfall, bei dem eine junge Familie getötet wird. Nur die Ehefrau überlebt schwer verletzt - der Arzt wird lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Rietz und Naseband werden Zeugen, wie die Witwe nach dem Urteil auf den Arzt losgeht und Rache schwört. Einen Tag später wird der Arzt tot in seiner Praxis gefunden...

SAT.1
