K 11 - Kommissare im Einsatz

Die gequälte Tänzerin

SAT.1Staffel 1Folge 117
Die gequälte Tänzerin

Folge 117: Die gequälte Tänzerin

23 Min.Ab 12

Rietz und Naseband befreien eine junge Frau, die von ihrem Mann gequält und eingesperrt wurde. Am nächsten Morgen wird sie in einer Ballettschule schwer verletzt in einer Blutlache gefunden. Die Kommissare verdächtigen zunächst den Ehemann, doch dann wird der Verdacht gegen ihn entkräftet: Die schweren Blutungen wurden von einem Abtreibungsmedikament verursacht...

