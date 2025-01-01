K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Die gequälte Tänzerin
23 Min.Ab 12
Rietz und Naseband befreien eine junge Frau, die von ihrem Mann gequält und eingesperrt wurde. Am nächsten Morgen wird sie in einer Ballettschule schwer verletzt in einer Blutlache gefunden. Die Kommissare verdächtigen zunächst den Ehemann, doch dann wird der Verdacht gegen ihn entkräftet: Die schweren Blutungen wurden von einem Abtreibungsmedikament verursacht...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1