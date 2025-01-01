K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Blutiges Skalpell
23 Min.Ab 12
In einer Privatklinik wurde eine Krankenschwester mit einem Skalpell ermordet. Neben ihr steht auf dem Boden der Name "Anne" - mit Blut geschrieben. Wollte die Tote noch einen Hinweis auf ihren Mörder geben? Nicole Drawer und Jens Loors finden ein blutbeschmiertes Tuch im Spind einer Kollegin, die Anne heißt. Der Fall scheint gelöst, aber dann kommen die Kommissare einem Pharmaskandal auf die Spur...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1