K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Gnadenloser Feuermord
23 Min.Ab 12
Die Kommissare werden zu einem Brand gerufen. Die Hausbesitzerin, die eintrifft, als das Haus lichterloh in Flammen steht, befürchtet, dass ihr Mann noch in der Flammenhölle ist - die Feuerwehrleute können nur ihren Sohn bergen. Am nächsten Tag steht fest: Es handelt sich eindeutig um Brandstiftung. Der Verdacht fällt auf die Schwester des Hausbesitzers, weil die Geschwister seit Jahren einen erbitterten Erbstreit führen.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1