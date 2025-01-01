K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Grausame Geschwister
23 Min.Ab 12
Die Kommissare ermitteln in einem Fall von Prügelei mit hohem Sachschaden. Die Kontrahenten scheinen den Vorfall aber nicht ernst zu nehmen. Dann passiert das Unerwartete: Einer der beiden Streithähne liegt erschossen in seinem Büro. Die Ermittlungen ergeben, dass die Tatwaffe bereits vor Jahren bei einem Raubmord eingesetzt worden ist. Besteht ein Zusammenhang?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1