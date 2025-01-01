K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Der betrogene Vater
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach 5 ½ Jahren Haft entlassen - er hatte mit einem Komplizen einen Geldtransporter überfallen. Der zweite Mann wurde nie geschnappt, die Beute nie gefunden. Rietz und Naseband beschatten den Haftentlassenen, um so die Beute und den Komplizen zu finden. Während der Beschattung werden sie Zeugen eines Streits zwischen dem entlassenen Häftling, seiner Ex-Freundin und seinem besten Freund, die inzwischen ein Paar geworden sind - kurz danach wird der Freund erstochen...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1