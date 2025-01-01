Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hilferuf einer Schwangeren

SAT.1Staffel 1Folge 141
23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau verschwindet nach einer Untersuchung spurlos aus dem Krankenhaus. Ermittlungen ergeben, dass sie zuvor beschattet worden ist. Der Ehemann der Verschwundenen befürchtet, dass seine Frau von Menschenhändlern entführt wurde. Doch bei ihren Ermittlungen finden die Kommissare heraus, dass der angeblich besorgte Mann ein Doppelleben führt. Hat er etwas mit dem Verschwinden zu tun?

