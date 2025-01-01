Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird zusammengeschlagen und schwer verletzt in einem Hinterhof gefunden - Geld und EC-Karten fehlen. Anfangs weist alles auf Raubmord hin, dann finden Ncole Drawer und Jens Loors heraus, dass der Fundort des Opfers nicht der Tatort ist, und sie finden Hinweise darauf, dass der Vater des Jungen etwas mit dem Überfall zu tun hat. Ist der Schwerverletzte Opfer einer Familientragödie geworden?

