K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Gefangen im Harem
23 Min.Ab 12
Als eine Bank ausgeraubt wird, stellt sich bei der Befragung der Angestellten heraus, dass der Täter eine Frau sein muss - eine muslimische Frau mit einem Schleier. Alle Indizien führen die Kommissare zu einem in der Stadt logierenden Scheich. Der will jedoch keinesfalls, dass die Kommissare mit seinen Haremsdamen sprechen. Es stellt sich heraus, dass eine der Frauen Deutsche ist und angeblich gegen ihren Willen festgehalten wird ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1