Mord an einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Mord an einer Schwangeren
23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Eine schwangere Praktikantin wird ermordet - anscheinend wurde sie vor ihrem Tod vergewaltigt. Schnell stellen die Ermittler fest, dass die Tote bei einem sexsüchtigen Unternehmer gearbeitet hat.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1