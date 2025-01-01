Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Schweigegeld

SAT.1Staffel 1Folge 162
Folge 162: Mörderisches Schweigegeld

23 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird absichtlich von einem Auto überfahren - sie war in Drogengeschäfte verwickelt und aus einem Heim ausgerissen. Rietz und Naseband können den Halter des Todeswagens ermitteln: Er hatte das Opfer erst vor kurzem sexuell belästigt. Die Kommissare werden Zeugen, wie der Verdächtige seine Frau und seinen Sohn terrorisiert. Aber für die Tatzeit hat er ein Alibi, nicht aber seine Frau. Und auch sie hatte Zugang zu dem Todesauto...

SAT.1
