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K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführung auf dem Schulweg

SAT.1Staffel 1Folge 170vom 06.08.2024
Entführung auf dem Schulweg

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 170: Entführung auf dem Schulweg

23 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Der beste Freund von Michael Nasebands Sohn wurde gekidnappt. Seine Mutter, eine bekannte Richterin, hat vor einigen Jahren einen Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kidnapper verlangen die Freilassung des Häftlings.

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