K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderischer Familienkrieg

SAT.1Staffel 1Folge 187
Folge 187: Mörderischer Familienkrieg

23 Min.Ab 12

Als ein reicher Wurstfabrikant erschlagen in einem Park gefunden wird, gerät ein Obdachloser unter Verdacht - es stellt sich heraus, dass er der älteste Sohn des Toten ist. Der zweite Sohn des Fabrikanten übernimmt die Geschäfte. Dann werden Rietz und Naseband Zeugen einer ungewöhnlichen Transaktion: Der zweite Sohn zahlt einem anderen Obdachlosen verdächtig viel Geld. Kurz nach der Übergabe wird der Penner tot im Müllcontainer der Wurstfabrik gefunden...

