K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 190: Sex im Revier
23 Min.Ab 12
Die Kommissare Rietz und Naseband wollen gemeinsam mit ihren Kollegen einen gefährlichen Drogendealer überführen. Doch die Razzia verläuft erfolglos - von Drogen keine Spur, der Dealer muss aus den Reihen der Polizei gewarnt worden sein. Der erste Verdacht fällt auf eine Polizistin, die an der Razzia beteiligt war. Als kurze Zeit später ihr Kollege erschossen wird, scheint sich die Vermutung der Kommissare zu bestätigen. Macht die Polizistin mit dem Dealer gemeinsame Sache?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
