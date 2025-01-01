K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 198: Tanz in den Tod
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen liegt tot in einem Park - der Tatort befindet sich in der Nähe der Tanzschule, in der es kurz vor ihrem Tod Unterricht hatte. Der Tanzlehrer gerät unter Verdacht - in seinem Büro finden die Kommissare ein aufreizendes Foto des minderjährigen Opfers. Zudem ergibt die Untersuchung der Rechtsmedizin, dass das Mädchen an einer Überdosis Amphetaminen gestorben ist...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Gewalt
Copyrights:© SAT.1