K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Cheerleader in Todesangst
23 Min.Ab 12
Während eines Football-Spiels bricht der Coach tot zusammen - er wurde vergiftet. Verdächtig ist ein Spieler, den der Trainer kurz zuvor aus der Mannschaft geworfen hat. Doch dann stellt sich heraus, dass der angeblich glücklich verheiratete Trainer eine Affäre mit einer attraktiven Cheerleaderin hatte. Welches Spiel treibt die betrogene Ehefrau?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1