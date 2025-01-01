Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Cheerleader in Todesangst

SAT.1Staffel 1Folge 29
Folge 29: Cheerleader in Todesangst

23 Min.Ab 12

Während eines Football-Spiels bricht der Coach tot zusammen - er wurde vergiftet. Verdächtig ist ein Spieler, den der Trainer kurz zuvor aus der Mannschaft geworfen hat. Doch dann stellt sich heraus, dass der angeblich glücklich verheiratete Trainer eine Affäre mit einer attraktiven Cheerleaderin hatte. Welches Spiel treibt die betrogene Ehefrau?

