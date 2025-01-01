Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache des Krüppels

SAT.1Staffel 1Folge 35
23 Min.Ab 12

Im Waldsee wird eine Leiche gefunden - die Frau wurde ermordet. Nicole Drawer und Jens Loors ermitteln im nahen Umfeld des Opfers. Zunächst fällt der Verdacht auf den Geliebten der Toten. Er wollte, dass sie ihren Ehemann verlässt und hat somit ein Motiv: Eifersucht. Aber der Ehemann, der im Rollstuhl sitzt, wusste, dass seine Frau fremdging ...

